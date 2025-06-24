Başakşehir'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

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Başakşehir Kayabaşı Mahallesi'nde hafif ticari araç ve otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Sürücüler, çevredekilerin yardımı ile araçlardan çıkarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Başakşehir'de kontrolden çıkarak karşı şeride geçen hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kayabaşı Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndan Arnavutköy istikametine giden 46 AAP 806 plakalı hafif ticari araç, refüjü aştıktan sonra karşı şeride geçip 35 CEE 886 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler, çevredekilerin yardımıyla araçlardan çıkarıldı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı 2 sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
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