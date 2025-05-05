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Başakşehir'de Tır Çarpması: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Başakşehir'de Tır Çarpması: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
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Başakşehir'de yolun karşısına geçmeye çalışan Yakup Altınboğa, tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza sonrası tır sürücüsü gözaltına alındı.

Başakşehir'de tırın çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Eski Edirne Asfaltı Caddesi Sultangazi istikametinde ilerleyen sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 54 RA 054 plakalı tır, yolun karşısına geçmeye çalışan Yakup Altınboğa'ya çarptı. Altınboğa, tırın altında kalarak bir süre sürüklendi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Altınboğa'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza yerinde çalışma yapan polis ekipleri, yolun bir şeridini trafiğe kapattı.

Tırın sürücüsü gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Altınboğa'nın cansız bedeni morga kaldırıldı.

Kaynak: AA / Umut Kaya - Güncel
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