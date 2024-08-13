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Başakşehir'de Otluk Alanında Yangın Çıktı

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Başakşehir'de Sazlıdere Barajı'nın çevresindeki otluk alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi ve helikopter desteği istendi. Yangına müdahale çalışmaları devam ediyor.

Başakşehir'de otluk alanın birçok noktasında çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

Şamlar Mahallesi'nde Sazlıdere Barajı'nın çevresindeki yaklaşık 100 dönümlük otluk alanın birçok noktasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Başakşehir'in yanı sıra Arnavutköy, Avcılar, Küçükçekmece gibi çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına havadan müdahale için helikopter desteği de istendi.

Ekiplerin havadan ve karadan yangına müdahalesi sürüyor.

Orman Bölge Müdürlüğüne ait yangın söndürme helikopteri barajdan aldığı suyu yanan alanların üzerine bırakıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Sazlıdere Barajı Helikopter Başakşehir İstanbul İtfaiye İstanbul Yaşam Güncel Haberler

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