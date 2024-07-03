Üye Girişi
Haberler

BARÜ ve BEÜ arasında Kütüphane ve Bilgi Paylaşım Protokolü imzalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın Üniversitesi (BARÜ) ile Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) arasında imzalanan protokolle, her iki üniversitenin kütüphaneleri karşılıklı olarak kullanıma açıldı. Protokolün, bilgi ve kaynak paylaşımını artırarak akademik çalışmaların verimli yürütülmesini sağlayacağı belirtildi. İş birliğinin, akademik başarıyı ve araştırma kalitesini artıracağına inanıldığı ifade edildi.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) ile Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) arasında "Kütüphane ve Bilgi Paylaşım Protokolü" imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ile Zonguldak BEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer tarafından imzalanan protokolle, binlerce basılı materyal ve milyonlarca elektronik yayına sahip her iki kuruma ait kütüphaneler üniversite bileşenleri tarafından karşılıklı olarak kullanıma açıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uzun, bölge üniversitelerinin paydaşlarına daha geniş bir bilgi ağına erişim imkanı sunmasının, nitelikli eğitim ve bilgiye erişimin yaygınlaşmasında önemli olduğunu vurguladı.

Bölge üniversiteleri olarak geliştirdikleri paydaşlıklar içerisinde çalışmaları sürdürülebilir şekilde hayata geçirmek ve gelecek nesillere değer katmak için var güçleriyle çalıştıklarını belirten Uzun, şunları kaydetti:

"İmzaladığımız bu protokol ile iki üniversite arasında bilgi köprüsü kuruyor, binlerce kaynağımızı araştırmacı ve okurlarla buluşturmayı hedefliyoruz. Tıpkı gökyüzü gibi bilginin de herkesin olduğuna ve paylaştıkça değerleneceğine inanıyoruz. Bu düşüncelerle bölgemize katkı sunacak çalışmalarımızın devam etmesi hedefiyle, geliştirilebilecek iş ve güç birlikleri için Zonguldak BEÜ Rektörü Prof. Dr. Sayın İsmail Hakkı Özölçer'e yakın ilgileri dolayısıyla teşekkür ediyorum."

Özölçer de bu protokolün üniversiteler arasında bilgi ve kaynak paylaşımını artırarak, akademik çalışmaların daha verimli yürütülmesini sağlayacağını anlattı.

Öğrenciler ile personelin daha geniş bilgi ağına erişim imkanına sahip olacağını, araştırmalarında basılı ve elektronik kaynaklardan kapsamlı şekilde faydalanabileceklerini aktaran Özölçer, iş birliğinin, akademik başarıyı ve araştırma kalitesini artıracağına inandıklarını, bu tür iş birliklerinin üniversiteler arasında dayanışmayı her daim güçlendireceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Güncel

Bülent Ecevit Üniversitesi Zonguldak Güncel Haberler

UEFA, Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı

UEFA, Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı

 İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak

İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak

 Enflasyon rakamları tabelayı da değiştirecek! Benzin ve motorine 2 TL üzerinde zam geliyor

Enflasyon rakamları tabelayı da değiştirecek! Benzin ve motorine 2 TL üzerinde zam geliyor

Bakmadan Geçme

Benzine zam var mı? 3 Temmuz güncel yakıt fiyatları! Motorin, LPG fiyatları ne kadar oldu? Merih Demiral ne yaptı? Türkiye-Avusturya maçında Merih Demiral ne işareti yaptı? Bozkurt işareti neden yapılır? Bozkurt işareti ne anlama gelir, neyi ifade eder? UEFA, Merih Demiral'a neden soruşturma başlattı? Merih Demiral "Bozkurt" işareti anlamı nedir? Merih Demiral ceza alacak mı? Merih Demiral Hollanda maçında oynayacak mı? Sinan Ateş davasında ne oluyor? Sinan Ateş davasının 3. gününde neler oluyor? TÜİK Başkanı kimdir? TÜİK Başkanı nereli, kaç yaşında? TÜİK Başkanı ne zaman değişti? En düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar? Zamlı öğretmen, polis memur, hemşire maaşları ne kadar oldu? Araştırma görevlisi maaşı ne kadar oldu? Araştırma görevlisi zamlı maaşı kaç TL? Temmuz'da araştırma görevlisi ne kadar maaş alacak? 3 Temmuz 2011'de ne oldu? Fenerbahçe şikeden ceza aldı mı? Fenerbahçe 2011'de şampiyonlar ligine neden gidemedi? Airfryer zararlı mı? Airfryer kullanımı zararlı mı? Airfryer kullanmak sağlıklı mı? BEDELLİ ASKERLİĞE ZAM GELDİ! Bedelli askerlik fiyatı ne kadar oldu? Bedelli askerlik zamlı ücreti kaç TL? Avukat maaşları ne kadar oldu? Haziran ayı enflasyon rakamlarına göre avukat maaşı ne kadar olacak? MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA | Maaş zammı nasıl hesaplanır? Tüketici fiyat endeksi nedir? TEFE-TÜFE nasıl hesaplanır? Tüketici fiyat endeksi formülü ne?
Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 arttı, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu

Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 arttı, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title