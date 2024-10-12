Bartınlı Öğrenciler Atık Malzemelerle 3 Tekerlekli Motosiklet Tasarladı

Bartın'da Kozcağız Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenlerinin desteğiyle atık metal ve ahşap malzemeleri kullanarak 3 tekerlekli motosiklet yaptı.

İl genelindeki okullarda çeşitli projelerin sergilendiği şenliklere katılmak için 2018'de spor otomobil yapan öğrenciler, bu yıl da motosiklet hazırlamak için kolları sıvadı.

Öğretmenlerinin desteğini alan 15 öğrenci, yaklaşık 2 aylık çalışma sonucu atık metal ve ahşap malzemelerle 3 tekerlekli motosiklet tasarladı.

Okulda sergilenen 125 cc'lik motora sahip motosiklet, görenlerin dikkatini çekiyor.

Tasarladıkları motosikletle el becerilerini geliştirmenin yanı sıra atık malzemeleri geri dönüşümle yeniden değerlendiren öğrenciler, farklı projelerle çalışmalarını sürdürmek istiyor.

"Öğrenciler hevesle çalıştı"

Kimya öğretmeni Tahir Dikicigil, AA muhabirine, öğrencilerle daha önce spor otomobil tasarladıklarını söyledi.

Fikir alışverişi sonucu bu yıl da motosiklet yapmaya karar verdiklerini belirten Dikicigil, "Kendi çabalarımızla tamamen toplama parçalardan oluşan bir motosiklet projesi ortaya çıkardık. Resimlerini çizdik. Okulda bölümleri bulunan elektrik, muhasebe, çocuk gelişimi ve Anadolu lisesi öğrencileri bir araya gelerek, herkesin eli değecek şekilde çalışarak ortaya böyle bir proje çıkardık. Öğrencilerimizin bu konuda çok büyük hevesleri oldu. İsteyerek yaptılar. En önemlisi de yapılabilirliğini gördüler. Elimizdeki imkanlar da kısıtlıydı, çekiç, tornavida ve testereyle bu projeyi yaptık." diye konuştu.

Dikicigil, bir şeyler yapabildiklerini gören öğrencilerin heveslerinin arttığını anlatarak, "'Bir proje daha yapalım hocam.' demeye başladılar. İnşallah daha iyi projelerle gençlerimiz daha iyi işler yapacak." dedi.

Öğrencilerden Ömer Duhan Özmen de projeyi öğrendikten sonra çalışmalara katılmak istediklerini dile getirerek, "Kendi atölyemizde yaptık motosikletimizi. Dış cephesi, iskeleti için hep kendimiz uğraştık. Boş zamanlarımızda bununla ilgilendik. Öğle teneffüslerinde hep hocamızın yanına gittik. Güzel bir proje ortaya çıkmış oldu." ifadelerini kullandı.