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Bartın Valisi Bartın SMMMO ve Polis Emeklileri Derneği'ni ziyaret etti

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Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Bartın Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) ile Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği Bartın Şubesine ziyarette bulundu. İl Müftülüğü ise Hizmet İçi Eğitim Semineri düzenledi.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Bartın Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) ile Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği Bartın Şubesine ziyarette bulundu.

Ziyarette Bartın SMMMO Başkanı Tuncay Maden ve yönetim kurulu üyeleriyle görüş alışverişinde bulunan Vali Arslan, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Maden de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği Bartın Şubesini de ziyaret eden Arslan, Başkan Mustafa Erkan Algül, yönetim kurulu ve dernek üyeleriyle sohbet etti.

Derneğin çalışmaları hakkında bilgi alan Vali Arslan, kolaylıklar diledi.

-İl Müftülüğü seminer düzenledi

Bartın İl Müftülüğü, Kur'an kursları ve camilerde görev yapacak personele yönelik Hizmet İçi Eğitim Semineri gerçekleştirdi.

İl Müftüsü Ömer Keskin, Kültür Merkezi'ndeki seminerde, birinci vazifelerinin Allah'ı, çocuklara sevdirmek olduğunu belirterek, "Birinci vazifemiz Allah'ı, kullarına sevdirmektir. Sev, sevdir, sevindir, sevil. Çocukları seveceğiz. Çocuklara önce kendimizi, sonra Allah'ı, Peygamberi, Kur'an-ı, camiyi sevdireceğiz. Öğrettiklerimizle çocukları, annelerini, babalarını sevindireceğiz. Vazifelerimizi yaparak, sevileceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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