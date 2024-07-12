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BARÜ'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Konferansı Gerçekleştirildi

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Bartın Üniversitesi (BARÜ) tarafından düzenlenen '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' kapsamındaki konferansta, konuşmacılar darbe girişiminin dini, tarihi ve sosyolojik boyutlarını ele aldı. Konferansın ardından ise Kütüphane Fuaye alanında iki serginin açılışı gerçekleştirildi.

Bartın Üniversitesinde (BARÜ) "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında konferans gerçekleştirildi.

Konferansın açılışında konuşan Vali Nurtaç Arslan, 15 temmuz 2016'da Türk milletinin demokrasiye olan inancının ve vatan sevgisinin tüm dünyaya gösterildiğini, topyekun bir direniş sergilendiğini söyledi.

O günkü kahramanlıklarıyla tarihe adını altın harflerle yazdıran şehitlerin bıraktıkları mukaddes emanetin sorumluluğunu taşıdıklarını kaydeden Arslan, "Aziz milletimiz, milli iradesine yöneltilen hiçbir girişime asla izin vermeyecektir." dedi.

Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun da 15 Temmuz 2016'da yaşananların toplum hafızasından silinmeyeceğini vurguladı.

Ülke olarak terörle mücadelede kritik bir eşikten geçilen dönemde, şer odaklarının ortağı konumundaki FETÖ'nün darbe girişimiyle karşı karşıya kalındığını dile getiren Uzun, "Millet iradesinin hiçe sayıldığı hain darbe girişimine karşı tek yürek ve tek bilek olarak sadece şanlı bir zaferi değil, aynı zamanda geleceğimizi de kazandık. Aziz milletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde vatanına, bayrağına, bağımsızlığına ve geleceğine olan bağlılığını bir kez daha ispatlamıştır. Bizler canları pahasına vatan müdafaası yapan ve milli irade destanını yazan şehitlerimiz ile milletimizin direnişini 8 yıl değil, 80 yıl da geçse unutmayacağız, unutturmayacağız." diye konuştu.

Moderatörlüğünü BARÜ İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammed Yamaç'ın yaptığı konferansta, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ejder Okumuş da konuşmacı olarak yer aldı.

Darbe girişiminin dini, tarihi ve sosyolojik boyutlarıyla ele alındığı konferansın ardından Kütüphane Fuaye alanında iki serginin açılışı yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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