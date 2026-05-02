Bartın'ın yüksek kesimlerine kar yağdı

BARTIN kent merkezinde yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oldu.

Ulus ilçesi Kumluca beldesindeki 1460 rakımlı Gezen, Ardıç ve Katırovası yaylalarında kar yağdı. Bölgedeki orman işçileri, beyaz örtüyle kaplanan alanları fotoğraflayıp, sanal medya hesaplarından paylaştı. Kent merkezinde ise yağmur etkisini gösterdi. Meteorolojik verilere göre kar yağışının hafta boyunca yüksek kesimlerde aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı