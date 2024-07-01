Bartın'da yaz Kur'an kursları başladı

Bartın'da yaz Kur'an kursları düzenlenen törenle başladı.

İl Müftülüğünce Orduyeri Camisi'nde gerçekleştirilen törende konuşan Vali Vekili Hasan Hüseyin Uzan, yaz Kur'an kurslarının öğrenciler için büyük önem arz ettiğini belirtti.

Kursların gençlerin dini ve manevi gelişimlerine katkı sağlayan, onları geleceğe hazırlayan önemli bir eğitim süreci olduğunu aktaran Uzan, "Burada öğrendiğiniz ilmi bilgi ve manevi değerler, yalnızca yaz tatilinde değil, hayatınızın her anında size yol gösterecek rehberler olacaktır. Bu kurslarda öğrendiklerinizi, okullar açıldığında da uygulamalı ve arkadaşlarınıza örnek olmalısınız. Bu, hem sizin kişisel gelişiminiz için hem de toplumumuzun manevi değerlerini yaşatmak için büyük fırsattır." diye konuştu.

İl Müftüsü Ömer Keskin de öğrencilerin kurslarda öğrendiklerini hayatları boyunca uygulamalarını beklediklerini kaydetti.