Bartın'da Yangın 2 Evin Hasar Görmesine Neden Oldu

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Bartın'ın Kozcağız beldesinde çıkan yangın, iki evde hasara yol açtı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Olayda bazı aile fertleri fenalaşırken, komşuları onlara yardımcı oldu.

Bartın'da 2 evde hasara neden olan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kozcağız beldesi Yenişar Mahallesi'nde Z.E'ye ait odunlukta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, Z.E'nin ve yan komşusu H.K'nin evlerine sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, 2 evde hasar oluştu.

Fenalaşan aile fertlerini, komşuları sakinleştirdi.

Kaynak: AA / Selim Bostancı - Güncel
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