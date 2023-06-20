Bartın'da etkili olan sağanak yağmur sonrası yollar göle dönerken, bazı bodrum katları ile iş yerlerini su bastı. İl Özel İdare Kavşağı su baskını nedeniyle trafiğe kapandı.

Bartın'da sağanak yağış sonrası yollar göle döndü

Sağanak sonrası bodrum katları ile iş yerlerini su bastı

BARTIN - Bartın'da etkili olan sağanak yağmur sonrası yollar göle dönerken, bazı bodrum katları ile iş yerlerini su bastı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün turuncu kodla uyardığı Bartın'da sağanak yağmur etkili oldu. Yaklaşık yarım saat boyunca etkili olan sağanak sonrasında yollar göle dönerken bazı bodrum katları ile iş yerlerini su bastı. İl Özel İdare Kavşağı su baskını nedeniyle trafiğe kapandı. Bazı araçlar sularla kaplı yolda ilerlerken karayolları ekiplerince tıkanan mazgalların açılması için çalışma başlatıldı.