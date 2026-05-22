Bartın Irmağı'nda su seviyesinin yükselmesi kısmi taşkına neden oldu
Bartın'da 2 gündür etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle Bartın Irmağı'nın su seviyesi yaklaşık 3 metre yükseldi. Yalı mevkisindeki iskeleler ve Çağlayan piknik alanının bir bölümü su altında kalırken, güvenlik önlemleri alınarak alan araç ve yaya girişine kapatıldı.
Bartın Belediyesi ve polis ekiplerince piknik alanı yoluna güvenlik şeridi çekildi, alan araç ve yaya girişine kapatıldı.
Kaynak: AA / Selim Bostancı