Bartın'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Bartın'da meydana gelen kazada, otomobil ile motosiklet çarpıştı. 2'si ağır 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Tuna Mahallesi Hastane Kavşağı'nda Y.D.G. (16) idaresindeki 74 ABF 706 plakalı motosiklet ile hastane kavşağından dönüş yapan Y.M. (68) yönetimindeki 37 ACN 253 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada sürücüler ile motosiklette bulunan Ç.B. (18) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalelerinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Y.D.G. ile Ç.B'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Selim Bostancı