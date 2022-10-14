Bartın'da maden ocağından çıkarılan işçi ambulansa binmek istemedi: 'Beni götürmeyin sakın'

Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen patlamada maden ocağından hafif yaralı olarak kurtarılan bir işçi, hastaneye gitmek istemedi. Arkadaşlarının yanına gitmek isteyen işçinin sözleri yürekleri dağladı. İyi olduğunu söyleyen genç işçi, "Ben iyiyim ağabey. Beni götürmeyin" sakın dedi. Sağlık ekipleri işçiyi güçlükle ikna etti.

Bartın'da Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında akşam saatlerinde patlama meydana geldi. Olayın yaşandığı ilk andan itibaren ekipler seferberlik ilan etti. Maden ocağında mahsur kalan işçileri kurtarmak için zamanla yarış başladı. Çevre illerden de gelen destek ekiplerinin maden ocağındaki arama kurtarma çalışmaları devam ederken kahreden haberi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu. Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, "Bartın'da, bir maden ocağında meydana gelen patlamada, şu anki bilgilere göre; 2 vatandaşımız hayatını kaybetti, 20 yaralımız var" dedi.

"BEN İYİYİM BENİ GÖTÜRMEYİN"

Arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ederken maden ocağından hafif yaralı olarak çıkarılan genç bir işçinin sözleri herkesi kahretti. Sağlık ekiplerinin kollarında ambulansa getirilen işçi hastaneye gitmek istemedi. Ambulansa binmeyi reddeden işçi kendisinin iyi olduğunu söyleyerek, "Hayır ben gitmeyeceğim ağabey. Ben iyiyim. Beni götürmeyin sakın ağabey. İki dakika durayım şurada gideceğim" dedi.

İKNA ETMEK KOLAY OLMADI

Maden ocağında mahsur kalan arkadaşlarına yardıma gitmek isteyen işçi duygulandırdı. Sağlık ekipleri işçiyi güçlükle ikna edip ambulansa bindirdi.