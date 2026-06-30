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Bartın'da maden ocağında göçük altında kalan işçi öldü

Bartın'da maden ocağında göçük altında kalan işçi öldü
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Bartın'ın Amasra ilçesinde özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte 27 yaşındaki işçi Mert Ali Arslantürk mahsur kaldı. Yaralı olarak çıkarılan işçi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bartın'ın Amasra ilçesinde özel maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetti.

Tarlaağzı köyü mevkisindeki maden ocağında galeri açma işi yürütülen eksi 410 kotunda göçük meydana geldi.

İşçi Mert Ali Arslantürk (27) göçükte mahsur kaldı. Mesai arkadaşları, işçinin kurtarılması için çalışma başlattı.

Göçük altından yaralı olarak çıkarılan işçi, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Amasra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı işçi, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Selim Bostancı
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