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Engelli kız kardeşine şiddet uygulayan babasını tüfekle vurarak öldürdü

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Bartın'da bir kişi, kız kardeşine şiddet uygulayan babasıyla tartışmaya başladı. Yaşanan arbede sırsında av tüfeğini ele geçiren genç, babasını vurarak öldürdü. Gözaltına alınan şüpheli adli makamlara sevk edildi.

Bartın'ın Ulus ilçesinde bir kişi, bedensel engelli kız kardeşine şiddet uygulayan babasını tüfekle vurarak öldürdü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

ENGELLİ KARDEŞİNİ DÖVEN BABASIYLA TARTIŞMAYA BAŞLADI

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Aşağıdere köyü Yenice Mahallesi'ndeki evine alkollü gelen 61 yaşındaki baba M.Ç., bedensel engelli kızı E.Ç.'nin boğazına sarılarak, şiddet uyguladı. Babasının kız kardeşini dövdüğünü ve boğmaya çalıştığını gören 31 yaşındaki erkek kardeş T.Ç. ise babasıyla tartışmaya başladı.

DUVARDA ASILI BULUNAN TÜFEĞE YÖNELDİ

Tartışmanın büyümesi üzerine ise T.Ç., eline geçirdiği bir ağaç sopa ile babasının sırtına vurdu. Öfkelenen adam ise duvarda asılı bulunan tüfeği almaya çalıştı.

4 ÇOCUK BABASI ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Yaşanan arbedede av tüfeğini ele geçiren T.Ç, babasını vurdu. Baba, olay yerinde hayatını kaybederken, oğlu T.Ç. gözaltına alındı. 4 çocuk sahibi M.Ç'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, T.Ç'nin ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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