Karda şambrelle kaydı

Bartın'ın Ulus ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası bir kişi, otomobilin arkasına bağladığı şambrel ile kayarak eğlendi. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

BARTIN'ın Ulus ilçesinde dün etkili olan kar yağışı sonrası bir kişi, otomobilin arkasına bağladığı şambrel ile kaydı.

Ulus ilçesinde dün kar etkili oldu. İlçede kar kalınlığının yer yer 20 santimetreye ulaştı. Bir kişi, arkadaşına ait otomobilin arkasına iple bağladığı şambrele binerek, kaydı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
