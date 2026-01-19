Karda şambrelle kaydı

BARTIN'ın Ulus ilçesinde dün etkili olan kar yağışı sonrası bir kişi, otomobilin arkasına bağladığı şambrel ile kaydı.

Ulus ilçesinde dün kar etkili oldu. İlçede kar kalınlığının yer yer 20 santimetreye ulaştı. Bir kişi, arkadaşına ait otomobilin arkasına iple bağladığı şambrele binerek, kaydı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.