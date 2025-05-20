Bartın'da Havai Fişek Gösterisi Sırasında İşçi Yaralandı

Bartın'da Havai Fişek Gösterisi Sırasında İşçi Yaralandı
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Bartın'da 19 Mayıs kutlamaları sırasında havai fişek gösterisinin yapıldığı alanda bir belediye işçisi, ateşlediği havai fişeklerden birinin yakınında patlaması sonucu yaralandı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan yaralının durumu iyi.

BARTIN'da, gösteri sırasında havai fişekleri ateşleyen belediye işçisi A.İ. (35), bir fişeğin yakınında patlaması sonucu yaralandı.

Olay, dün Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında dün Bartın Belediyesi tarafından düzenlenen kutlamalar sırasında havai fişekle gösteri yapıldı. Belediye işçisi A.İ.'nin ateşlediği havai fişeklerden biri yakınında patladı. A.İ., karın bölgesinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı ilk müdahalesi sonrası Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, gösteri sırasında kurulan sahnenin önüne düşen kişi de hafif yaralandı. Bu kişi, hastanedeki tedavisi sonrası taburcu oldu.

Haber-Kamera: BARTIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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