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Bartın'da bisikletli çocuk otomobilin çarpmasıyla yaralandı, kaza kamerada

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Bartın'da bisikletli çocuk otomobilin çarpmasıyla yaralandı, kaza kamerada
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Bartın'da bisikletiyle yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan çocuğa otomobil çarptı; çocuk savrularak yaralandı. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerince Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı; kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

BARTIN'da bisikletiyle yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa, otomobil çarptı. Savrulan çocuk yaralanırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Çaydüzü Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ndeki yaya geçidinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan bisikletli çocuğa, otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan çocuğa, olay yerinden geçen vatandaşlar yardım etti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı çocuğu Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan çocuğun yaralandığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Diğer yandan kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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