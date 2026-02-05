Haberler

Bartın'dan kısa kısa

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bartın Belediyesi, parklar ve yeşil alanlarda çevre düzenlemesi ve bakım çalışmaları yaparak şehrin temiz ve düzenli bir görünüm kazanmasını hedefliyor. Başkan Rıza Yalçınkaya, çalışmaların yaşam kalitesini artıracağını belirtti.

Bartın Belediyesi tarafından parklar ile yeşil alanlarda çevre düzenlemesi ve bakım çalışmaları yapılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, temiz, düzenli ve güzel bir kent görünümü oluşturmak amacıyla birçok bölgede eş zamanlı çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Parklar, çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları ile yeşil alanlarda yürütülen yabani ot temizliği ve bakım çalışmalarıyla çevre sağlığının korunduğu aktarılan açıklamada, faaliyetlerle vatandaşların da bu alanlardan daha güvenli ve konforlu şekilde faydalanmasının sağlandığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya, "Şehrimizin her köşesinde yaşam kalitesini artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Park ve yeşil alanlarımız, vatandaşlarımızın nefes aldığı, dinlendiği ortak yaşam alanlarıdır. Ekiplerimiz bu alanlarda düzenli bakım ve temizlik çalışmalarını titizlikle yürütüyor. Daha yeşil, daha temiz ve daha yaşanabilir bir Bartın için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İnkumu'nda haşarelere karşı mücadele

Bartın Belediyesi Kent Zararlıları ile Mücadele Birimi tarafından İnkumu tatil beldesinde ergin sivrisinek, karasinek ve diğer haşerelere yönelik mücadele çalışmaları gerçekleştirildi.

Ekipler tarafından sivrisinek ile haşerelerin üreme alanları arasında bulunan kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarında kontrollü sıcak sisleme yapıldı.

Yetkililer, çalışmaların, hem çevreye hem de insan sağlığına duyarlı şekilde planlandığını bildirdi.

Kaynak: AA / Selim Bostancı - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suudi Arabistan ile 'KAAN' ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir

Erdoğan sinyali verdi! Dev projede Türkiye-Arabistan ortak oluyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan Gülben Ergen'e sert tepki

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülben Ergen'i yerden yere vurdu
Güvendiği arkadaşı hayatını karartmıştı! Ağlaya ağlaya hapse girdi

Güvendiği arkadaşı hayatını karartmıştı! Ağlaya ağlaya hapse girdi
6 çocuk büyüttüğü beşiği yaktı: Nedeni yürek yakan cinsten

6 çocuk büyüttüğü beşiği yaktı: Nedeni yürek yakan cinsten
Sapık milyarderin evinden çıkan isim ülkesinde deprem etkisi yarattı

Sapık milyarderin evinden çıkan isim ülkesinde deprem etkisi yarattı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan Gülben Ergen'e sert tepki

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülben Ergen'i yerden yere vurdu
Tutuklanan fenomen Mükremin Gezgin'in hangi koğuşa alındığı belli oldu

Tutuklanan fenomen erkekler koğuşuna mı alındı? Gerçek ortaya çıktı
Rixos stajyeri Burak Oğraş'ın şüpheli ölümünde baba konuştu: 'Sapıkça şeyler oluyor' demiş kesin bir şey gördü

"Oğlum 'burada sapıkça şeyler oluyor' demiş, kesin bir şey gördü"