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Bartın Amasra'da kayalar karavan alanına yuvarlandı, limanın bir kısmı kapatıldı

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Bartın Amasra'da kayalar karavan alanına yuvarlandı, limanın bir kısmı kapatıldı
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Bartın'ın Amasra ilçesinde 2 haftadır etkili olan yağışların ardından küçük liman mevkisinde yamaçtan kopan kayalar, dün gece karavanların park ettiği alana yuvarlandı. Ekipler karavanları güvenli alana aldı, bölgeye şerit çekildi, limanın bir kısmı trafiğe kapatıldı.

BARTIN'ın Amasra ilçesi küçük liman mevkisinde yamaçtan kopan kayalar yola düştü. Ekipler limanın bir kısmını araç ve yaya trafiğine kapattı.

İlçede 2 haftadır etkili olan yağışların ardından küçük liman mevkisinde kayalıkların tutunduğu toprakta yumuşamalar meydana geldi. Dün gece, limanın arka tarafındaki molozların döküldüğü ve karavanların park ettiği alana kayalar yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, karavanları güvenli alana aldı ve bölgeye şerit çekildi. Ekipler, limanın bir kısmını araç ve yaya trafiğine kapattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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