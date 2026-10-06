Barselona'da konut krizi gösterisinde polis bazı göstericileri gözaltına aldı

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İspanya'nın doğusundaki Barselona kentinde polis, konut krizine tepki olarak düzenlenen gösteriye müdahale ederken, bazı göstericileri gözaltına aldı.

Ülkedeki konut krizini protesto etmek amacıyla Barselona kent merkezinde gösteri düzenlendi.

Binlerce kişinin katıldığı gösterinin sonunda, güvenlik görevlilerine yabancı maddeler atılması ve etraftaki çöp bidonlarının ateşe verilmesi üzerine olaylar çıktı.

Göstericiler, polisin gösterinin sona erdiğini belirten anonsuna rağmen dağılmadı.

Bir grup, polislere cam şişe, kaldırım taşı ve diğer sert cisimlerle saldırdı.

Polis, göstericilere müdahale ederek, birkaç kişiyi gözaltına aldı.

Kent merkezindeki gerginlik devam ediyor.

???????İspanya'da konut krizine karşı sol ve aşırı sol görüşlü gruplarca 23 Eylül'de başlatılan gösteriler, Madrid ve Barselona başta olmak üzere ülkedeki birçok kentte sürüyor.

Ülkenin en büyük iki sendikası, İşçi Komisyonları (CCOO) ve Genel İşçiler Birliği (UGT), Kiracı Sendikaları Konferasyonu'nun genel grev çağrısına katıldıklarını ve sonbahar içinde 24 saatlik genel greve gitme konusunda anlaştıklarını duyurmuştu.

Başbakan Pedro Sanchez de konut kriziyle ilgili iki kararnamenin mecliste onaylanmamasının ardından 29 Kasım'da erken genel seçime gidileceğini açıklamıştı.

Kaynak: AA