Bariyere Çarpan Sürücü Hayatını Kaybetti
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde bariyerle çarpması sonucu ağır yaralanan otomobil sürücüsü Mehmet Raşit Solmuş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Cenazesi Kırıkhan Asri Mezarlığı'na defnedildi.
Antakya-Yayladağı kara yolunun Sofular Kavşağı'nda 23 Ekim'de bariyerlere çarpması sonucu ağır yaralanan otomobil sürücüsü Mehmet Raşit Solmuş (19), tedavi gördüğü Defne Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Solmuş'un cenazesi, Kırıkhan Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel