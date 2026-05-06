Barış Anneleri Heyeti, Anneler Günü Dolayısıyla Siyasi Partileri Ziyaret Edecek

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ve Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya'nın da eşlik edeceği Barış Anneleri Heyeti, yaklaşan Anneler Günü dolayısıyla barış ve kardeşlik temennilerini iletmek üzere 7 ve 8 Mayıs'ta siyasi partilerin genel merkezlerini ziyaret edecek.

Heyet, 7 Mayıs Perşembe günü saat 14.00'te Gelecek Partisi, saat 16.00'da DEVA Partisi ve saat 17.00'de Saadet Partisi'ne, 8 Mayıs Cuma günü ise saat 12.00 CHP Genel Merkezi'ne gidecek.

Öte yandan DEM Partili kaynaklardan, AK Parti ve MHP'den de randevu istendiği, ancak henüz cevap verilmediği öğrenildi.

Kaynak: ANKA