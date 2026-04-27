Baraj kapakları açıldı, boşaltılan 10 ev su altında kaldı

Kocaköy ilçesinde geçen günlerde etkili olan yağışların ardından Ambar Barajı'nda su seviyesi yükseldi. Baraj kapaklarının açılmasıyla gelen su, ilçeye 15 kilometre uzaklıktaki 45 hane ve 161 nüfuslu kırsal Şerifoğulları Mahallesi'ne ulaştı. Daha önce boşaltılan 10 ev su altında kaldı. Su altındaki evler, dronla görüntülendi.

'KEŞİF OLACAĞI İÇİN MALZEMELER DE SUYUN ALTINDA KALDI'

Mahallede yaşayan Mahmut Aksoy (40), su altında kalan bazı evlerin mahkemelik olduğunu belirterek, "Baraj yapıldıktan sonra birkaç defa uyarı yaptılar. Ramazan Bayramı'na denk geldi. Bu sene yağışlar da çok oldu. İnsanlar zar zor temel ihtiyaçlarını aldı. Eşyaları, çatıları kaldı. Toplam 10 ev suyun altında kaldı. Bazı evler mahkemelik olduğu için daha parasını almadılar. Parasını vermiş olsalardı en azından çatıları falan alırdık. Keşif olacağı için malzemeler de suyun altında kaldı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
