Bankacılık sektörü iş dünyası ile buluştu

TEKİRDAĞ (AA) - Bankacılık sektörünün üst düzey temsilcileri, Tekirdağ'da iş dünyası ile bir araya geldi.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde Namık Kemal Üniversitesi'nde "Tekirdağ İş İnsanları ve Bankacılık Sektörü İstişare Toplantısı" gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında konuşan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, kentin sahip olduğu ekonomik özelliklerden bahsederek, Tekirdağ'ın her türlü üretim alanında kredi kullanabildiğini söyledi.

Yıldırım, "Tekirdağ, gerek sanayi gerek tarım gerek turizm gerek inşaat gerek lojistik alanında ciddi anlamda bir üretime sahip. İhracatta 17'nci sıradayız. Ancak burada ürettiğimiz mal ve hizmetlerin ihracatını göz önüne aldığımızda daha yukarılardayız." dedi.

Üretimi artırmaları gerektiğine vurgu yapan Yıldırım, "Orta gelir tuzağından kurtulmamız için üretimi artırmamız gerekiyor. Hem üreten firmaların sayısını artırıp hem de teknolojiyi yükseltirsek çok daha hızlı hedeflere ulaşabiliriz. İster sanayi isterse tarımsal alanında üretim yapılsın mutlaka büyümek gerekiyor. Bu iki alanda da büyüme potansiyelimiz mevcut." diye konuştu.

"Ciddi bir maliyet baskısı altındayız"

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay ise iş dünyasının yaşadığı problemlerden bahsederek, güçlü bankaların varlığının ancak güçlü reel sektörle mümkün olacağını söyledi.

Günay, "İçinden geçtiğimiz süreç hepimizin fedakarlık yapmasını gerektiriyor. Finansal kaynaklarımızın etkin ve verimli kullanılması amacıyla hem özel sektör hem de bankacılık sektörü uygun kredi koşullarının sağlanması ve kredinin yerinde kullanımı konusunda sorumluluklarını yerine getirmeli." diye konuştu.

Girdi maliyetlerindeki artış, tedarik zincirindeki sıkıntılar, işçi-işveren davalarında yaşanan sorunlar, kamuda bekleyen alacaklar, tasfiye kararnameleri, bekleyen KDV'ler, kredi maliyetindeki artış gibi sorunları daha önce de aktardıklarını dile getiren Günay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda da halen ciddi bir maliyet baskısı altındayız. Maliyetler artarken satış hacmimiz azaldı. Alacak tahsilatı çok zorlaştı. Enflasyon, işletme sermayelerini eritmeye başladı. Satışı azalan, fiyat artıramayan işletmeler var ise hazır paradan dengeleme yoluna başvuruyor. Salgının yükü bitmemişken bu kadar sıkıntı hepimizi zorlamaktadır."

"Banka şubelerinde limit olmadığına yönelik şikayetler de almaya başladık"

Cengiz Günay, salgın sürecinde özel sektörle birlikte hareket eden bankalara teşekkür ederek, şu açıklamalarda bulundu:

"Ancak bu süreçte çoğu bankayı maalesef yanımızda göremedik. Yüksek faiz oranları ve kredi vermeme eğilimleri maalesef özel sektörü zor durumda bırakmıştır. Son dönemde taleplerimizle, KGF kefaletli 3 yeni kredi paketi çıktı. KGF olarak üyelerimize bir kez daha kefil olduk. Ancak burada da üyelerimizden, banka şubelerinde limit olmadığına yönelik şikayetler de almaya başladık. Reel sektör ve özel sektörün aynı gemide olduğunu aklımızdan çıkarmadan el ele birlikte çalışmalıyız."

Günay, değişken faizin firmaları olumsuz etkilediğini kaydederek, ihracatı destekleyen Eximbank kaynaklarının artırılması talebinde bulundu.

Cengiz Günay, "Belirsiz bir faiz oranının altına imza atmak, özellikle düşük kar marjlarının olduğu sektörlerde sorun yaratıyor. Dolayısıyla kredinin geri ödemesinde Türk Lirası Referans Faiz Oranı endeksli değişken faiz kriterinin, sabit faize çevrilmesi gerektiğine inanıyoruz." diye konuştu.

"100 civarında şirket taleplerini iletecek"

Tekirdağ Ticaret Borsası Başkanı Osman Sarı da içinden geçilen süreçte reel sektör ile bankaların bir araya gelmesinin öneminden bahsederek, buradan önemli sonuçların çıkabileceğini söyledi.

Bugün 100 civarında şirketin taleplerini bankalara ileteceğini dile getiren Sarı, "Bu süreçte başkanımızın (TBB Başkanı Alpaslan Çakar) bizi yalnız bırakmayacağına, elini bol tutacağına inanıyorum." dedi.

İş insanlarının, yatırımcıların ve sanayicilerin görüş ve taleplerini ilettiği toplantının ikinci kısmı basına kapalı gerçekleşti.