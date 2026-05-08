Bangladeş ve Pakistan, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele için mutabakat zaptı imzaladı

Bangladeş ve Pakistan, uyuşturucu kaçakçılığı, kara para aklama ve uyuşturucu bağımlılığıyla mücadelede işbirliğini artırmak için mutabakat zaptı imzaladı.

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi ve Bangladeşli mevkidaşı Salahuddin Ahmed'in katılımıyla Bangladeş'in başkenti Dakka'da iki ülke arasında mutabakat zaptı imzalandı.

10 yıl geçerli olacak mutabakat zaptıyla, uyuşturucu kaçakçılığı, kara para aklama ve uyuşturucu bağımlılığıyla mücadelede işbirliğini artırmanın amaçlandığı ifade edildi.

Bu kapsamda, iki ülkenin uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede bilgi paylaşımı, ortak istihbarat operasyonları ve kapasite geliştirme girişimlerini de hedeflediği belirtildi.