Bangladeş'te sel ve heyelanlarda 44 kişi hayatını kaybetti

Bangladeş'te muson yağmurlarının neden olduğu sel ve heyelanlarda 44 kişinin hayatını kaybettiği, afetten 1 milyondan fazla kişinin etkilendiği bildirildi.

Yerel Prothom Alo gazetesinin haberine göre, Bangladeş Afet Yönetimi ve Yardım Bakanlığından yapılan açıklamada, Khagrachhari, Rangamati, Bandarban, Cox's Bazar, Chattogram, Moulvibazar ve Habiganj olmak üzere 7 bölgedeki çok sayıda yerleşim yerinin sular altında kaldığı belirtildi.

Açıklamada, muson yağmurlarının yol açtığı sel ve heyelanlarda 44 kişinin yaşamını yitirdiği, 39 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Afetten toplam 1 milyon 22 bin 963 kişinin olumsuz etkilendiği aktarılan açıklamada, ülke genelinde 1000'den fazla geçici barınma merkezi açıldığı bilgisi paylaşıldı.

Yetkililer, havzalardaki su seviyelerinin yükselmesine karşı yeni taşkınlar yaşanabileceği uyarısında bulundu.