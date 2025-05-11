Bangladeş'te Geçici Hükümet, Avami Ligi'nin Faaliyetlerini Yasakladı

Bangladeş'te geçici hükümet, eski Başbakan Şeyh Hasina'nın partisi Avami Liginin tüm faaliyetlerini yasakladı.

Geçici hükümetin hukuk danışmanı Asıf Nazrul, yaptığı açıklamada, geçici hükümete "başdanışman" sıfatıyla başkanlık eden Muhammed Yunus başkanlığındaki kabinenin, Avami Liginin tüm faaliyetlerini terörle mücadele yasası kapsamında yasakladığını bildirdi.

Nazrul, söz konusu yasağın, geçen yıl temmuz ve ağustos aylarında hükümet karşıtı gösterilerde yaşamını yitiren yüzlerce öğrenci ve protestocunun ölümüne ilişkin parti ve liderlerinin yargılanması tamamlanana kadar yürürlükte kalacağını belirtti.

Geçici hükümetin hukuk danışmanı Nazrul, "Bu karar, ulusal güvenlik ve egemenliğin korunması, Temmuz Hareketi aktivistlerinin ve davacı ile tanıkların güvenliği amacıyla alınmıştır." dedi.

Nazrul, ayrıca, bugünkü toplantıda, Şeyh Hasina karşıtı protestolarda işlenen cinayetlerle ilgili tüm siyasi partilerin Uluslararası Suçlar Mahkemesi kapsamında yargılanabilmesinin önünü açacak bir yasal düzenleme yapıldığını duyurdu.

Öte yandan, mart başında Hasina, oğlu Sajeeb Wazed Joy, kızı Saima Wazed ve kız kardeşi Şeyh Rehana'ya ait 124 banka hesabı ve mal varlıkları dondurulmuştu.

Ne olmuştu?

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından geçen yıl temmuz ortasında öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı. Yüksek Mahkemenin temmuz sonunda kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.

Gösterilerdeki şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular, bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.

Bangladeş'teki gösteriler sırasında şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Şiddet olayları artarak devam ederken Başbakan Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos'ta geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı.