Bandırma'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede Hint keneviri ekildiği ihbarını aldı. Çalışma başlatan jandarma düzenlediği operasyonda 193 kök Hint keneviri ele geçirdi.
Operasyonda yakalanan 3 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Gökhan Dağlı - Güncel