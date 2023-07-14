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Bandırma'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede Hint keneviri ekildiği ihbarını aldı. Çalışma başlatan jandarma düzenlediği operasyonda 193 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Operasyonda yakalanan 3 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Gökhan Dağlı - Güncel

Balıkesir Jandarma Güncel Haberler

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