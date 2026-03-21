Haberler

Balıkesir'de kavgada darbedilen kişi öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir eğlence mekanının önünde çıkan kavgada 26 yaşındaki Soner Çil darbedilerek yaşamını yitirdi. Olayla ilgili 3 şüpheli yakalandı.

Paşabayır Mahallesi Ordu Caddesi'ndeki bir eğlence mekanının önünde henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 26 yaşındaki Soner Çil darbebildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çil'in hayatını kaybettiğini belirledi. Çil'in cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, 3 şüpheliyi yakaladı. Zanlıların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Tarık Köse
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

