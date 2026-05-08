Banaz'da Karayolu Trafik Haftası etkinliği düzenlendi
Uşak'ın Banaz ilçesinde Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilere trafik kontrollerinde kullanılan araç gereçler tanıtıldı. Etkinlikte Banaz Kaymakamı Cuma Emeç, öğrencilerin görüşlerini dinledi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Kültürpark'ta açılan stantta, öğrencilere trafik kontrollerinde kullanılan araç gereçler tanıtıldı.
Banaz Kaymakamı Cuma Emeç'te öğrencilerden görüş ve düşüncelerini anlatmalarını istedi.
Etkinliğe İlçe Jandarma Komutanı Merve Tuzcu, İlçe Emniyet Müdürü Savaş Sağtaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zafer Aytaç Hürkal ve öğrenciler katıldı.
Kaynak: AA / Orhan Sunal