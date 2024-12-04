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Rus gemisinden Alman askeri helikopterine uyarı ateşi

Rus gemisinden Alman askeri helikopterine uyarı ateşi
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Baltık Denizi'nde Alman ordusuna ait bir helikopter ile bir Rus gemisi arasında gerilim yaşandı. Rus gemisi, keşif görevi yapan Alman helikopterine 'uyarı ateşi' açarken Almanya'nın Dışişleri Bakanı Baerbock olayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Baltık Denizi'nde Alman ordusuna ait bir helikopter ile bir Rus gemisi arasında gerilim yaşandığı ve Rus gemisinin "uyarı ateşi" açtığı iddia edildi.

Alman Haber Ajansının (DPA) haberine göre, keşif görevi yapan Alman helikopterine yönelik Rus gemisinin mürettebatı tarafından "uyarı amaçlı izli mühimmat" kullanıldı.

"ZAMAN ZAMAN KURAL İHLALLERİ MEYDANA GELİYOR"

Alman Savunma Bakanlığı sözcüsü olayla ilgili yorum yapmaktan kaçınarak denizde ya da hava sahasında kural ihlallerinin zaman zaman meydana geldiğini söylemekle yetindi.

VERİ KABLOLARININ GÖZETİMİ ARTIRILACAK

Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, daha önce Rusya'nın Baltık Denizi'nde sürekli yaptırımları delen gemilerine rastlandığına dikkati çekmişti. Baerbock ayrıca, Baltık Denizi'ndeki boru hatları ve veri kablolarının gözetiminin arttırılacağına işaret ederek kritik altyapıların devriyeler tarafından korunmasının genişletilmesi gerektiğini ifade etmişti.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ - Güncel
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