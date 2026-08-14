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Balkondan Düşen Kadının Eşi Tutuklandı

Balkondan Düşen Kadının Eşi Tutuklandı
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MARDİN'in Midyat ilçesinde, 5'inci kattaki dairenin balkonundan düşüp hayatını kaybeden Bedriye Naz’ın eşi Levent Naz (32), çıkardığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MARDİN'in Midyat ilçesinde, 5'inci kattaki dairenin balkonundan düşüp hayatını kaybeden Bedriye Naz'ın eşi Levent Naz (32), çıkardığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 11 Ağustos'ta Midyat ilçesi Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Çevre Yolu üzerindeki Tanlar Sitesi'nin 5'inci katındaki dairede oturan Bedriye Naz, henüz belirlenemeyen nedenle balkondan düştü. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Bedriye Naz'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Naz'ın cansız bedeni, otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde otopsi işlemleri tamamlanan Naz'ın cenazesi, ilçeye bağlı kırsal Acırlı Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi.

ŞÜPHELİ EŞİ TUTUKLANDI

Öte yandan, soruşturma kapsamında, olaydan önce tartıştıkları iddiası üzerine gözaltına alınan Bedriye Naz'ın eşi Levent Naz, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebi ile sevk edildiği Midyat Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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