Haberler

Balkonda akıma kapıldığı öne sürülen 1,5 yaşındaki Yamaç bebek, öldü

Balkonda akıma kapıldığı öne sürülen 1,5 yaşındaki Yamaç bebek, öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'de evlerinin balkonunda demir korkuluğa tutunduğu sırada elektrik akımına kapılan 1.5 yaşındaki Yamaç Ali Erdemci, 15 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

MERSİN'de evlerinin balkonunda tutunduğu demir korkuluktan elektrik akımına kapılıp yaralanan Yamaç Ali Erdemci (1,5), hastanedeki 15 gün süren yaşam savaşını kaybetti.

Olay, 24 Haziran'da akşam saatlerinde, merkez Akdeniz ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, birinci katta oturan Asyete ve Dilbirin Erdemci çiftinin çocukları Yamaç Ali Erdemci, evlerinin balkon demirlerine tutunduğu sırada, demirlere temas eden kablo üzerinden elektrik akımına kapıldı. Çocuğun akıma kapıldığını fark eden anneannesi müdahale etti. Yaralanan bebek, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren Erdemci, bugün doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Pentagon'un 3 katı büyüklüğünde! Ay Yıldız Karargahı'ndan ilk görüntüler

Pentagon'un 3 katı büyüklüğünde! Gizli karargah ilk kez görüntülendi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arjantin'e kara para aklama iddiaları kapsamında soruşturma

Kara para aklama iddialarından soruşturma başlatıldı
İran'dan NATO Ankara Zirvesi Bildirisi'ne tepki

İran'dan Türkiye'nin de imzaladığı bildiriye sert tepki
Maçtan günler sonra ortaya çıktı! Hepsi birden balkon ve sokağa çıkıp sevinmeye başladı

Caddeyi önce çığlıklar sardı, sonra hepsi birden sevinmeye başladı
Trossard'ın menajeri İstanbul'da! Beşiktaş transferi bitiriyor

Beşiktaş durmak bilmiyor: Dünyaca ünlü bir yıldız transferi daha
Emre Belözoğlu, Galatasaray'ın efsanesini savundu: Futbol konuşacak 3 kişiden biri odur

Galatasaraylı efsaneyi savundu: Futbol konuşacak 3 kişiden biri odur
Bakan bir daha baktı! Melisa Aslı Pamuk'tan iddialı seçim

Dekoltesine bir bakan bir daha baktı
İzlanda Başbakanı'na gündem olan görüntü soruldu: Çok etkilendim

İzlanda Başbakanı'na tarihi zirveye damga vuran o görüntü soruldu