Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir şahsın binanın altında park halinde bulunan motosikleti çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde rahatlığıyla dikkat çeken pişkin hırsız, polis ekipleri tarafından yakalanıp tutuklandı.

Balkon altına gizlenerek geldi, motosikleti böyle çalıp böyle uzaklaştı

HATAY - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir şahsın binanın altında park halinde bulunan motosikleti çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.Görüntülerde rahatlığıyla dikkat çeken pişkin hırsız, polis ekipleri tarafından yakalanıp tutuklandı.

Olay, Kırıkhan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Metliler Apartmanında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, binada bulunan balkonların altına gizlenerek gelen şahıs, park halinde bulunan motosikleti çalarak kayıplara karıştı. Şahsın motosikleti çaldığı anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis ekiplerinin çalışması sonrası olayın şüphelisi olduğu tespit edilen M.N. İrfan Önal Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli 'Nitelikli Hırsızlık' suçundan çıkarıldığı adliye de mahkeme tarafından tutuklandı.