Balkan Pazarı'nda tezgah açacak esnafın kura süreci başladı

Edirne'deki Balkan Pazarı'nda tezgah açacak esnafın yerlerinin belirlenmesi için kura çekimi yapıldı.

Pazar yerinde gerçekleştirilen kura öncesi konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Savaş Çerkez, esnafa bol kazançlar diledi.

Daha önce kooperatif tarafından Ulus Pazarı adıyla işletilen pazarın, Balkan Pazarı olarak hizmet vereceğini anımsatan Çerkez, "Müracaatları değerlendirdik. Noter huzurunda yerleri belirleyeceğiz. Balkan Pazarı'nın düzenli işletilmesi için sizlerin desteğiyle elimizden geleni yapacağız." dedi.

Edirne Belediyesi Hukuk Müşaviri Eren Kayalı da pazar yerlerinin üçüncü kişilere kiralanmasını önlemek için her cuma zabıta ekiplerinin kimlik tespiti yapacağını dile getirdi.

Sözleşmede belirtilen kurallara uyulmaması halinde yönetmelik hükümleri gereğince tahsisin iptal edilebileceğini vurgulayan Kayalı, pazarda sebze, meyve ve gıda ürünlerinin satışına izin verilmeyeceğini ifade etti.

Edirne Pazarcılar, Manavlar ve Seyyar Satıcılar Odası Başkanı Şeref Hasır ise pazarın hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından odaya kayıtlı 142 esnafın tezgah açacağı yerler noter tarafından kurayla belirlendi.

Çevre il ve ilçelerden gelerek pazardaki 298 parselde tezgah açmak isteyen esnafın başvuruları 28-29 Nisan'da Atatürk Kültür Merkezi Küçük Salon'da kabul edilecek.

Kura çekimi ise 30 Nisan saat 13.00'de Balkan Pazarı'nda gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı
Malatya'da 5 dakika arayla iki deprem

Malatya'da 5 dakika arayla iki deprem
İran'ın hızlı barış teklifi Trump'ı harekete geçirdi! Güvenlik ekibiyle toplantı yapacak

Bunu kimse beklemiyordu! İran'ın teklifi Trump'ı harekete geçirdi
Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişmeler: İl emniyet müdürü ifade veriyor, 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

Türkiye'nin kilitlendiği soruşturmada sıcak gelişmeler
Fener taraftarı derbi sonrası Aziz Yıldırım'ın adını haykırdı

Beklenen oldu!
Fenerbahçe'de olağanüstü toplantı! Ne karar çıkacağı merak konusu

Dananın kuyruğu kopuyor!

Yıldız futbolcuyu daha önce böyle görmediniz! İçip içip bayıldı

Kim olduğunu tahmin edemezsiniz! İçip içip bayıldı

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücrete ara zam yapılmasına karşı çıktı

Asgari ücretle çalışan milyonları kızdıracak çıkış

Fener taraftarı derbi sonrası Aziz Yıldırım'ın adını haykırdı

Beklenen oldu!
BAE'den dünyada bir ilk! Kamu hizmetlerinin yarısı yapay zekaya devredilecek

Talimatı verdi! Arap ülkesi dünyada bir ilke imza atacak
Arnavutköy'de sahilde erkek cesedi bulundu

Sahilde yürüyenler ihbar etti, ekipler korkunç manzarayla karşılaştı