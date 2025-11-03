Balıkesir Sındırgı'da 4,9 Büyüklüğünde Deprem

(BALIKESİR) - AFAD, saat 15,35'te merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, saat 15.35'te, 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, 11.02 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Deprem, İstanbul, İzmir, Bursa ve Manisa başta olmak üzere birçok ilde hissedildi.