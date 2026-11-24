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Balıkesir'in Marmara ilçesinde bir evde çıkan yangına müdahale eden 2 kişi dumandan etkilendi.

Gündoğan Mahallesi'ndeki bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden ev sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarın ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı Marmara Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Bu arada yangını söndürmeye çalışan S.U. ve M.Ö. dumandan etkilendi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 2 kişi, sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı.

Evde hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA