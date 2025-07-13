Balıkesir'in Manyas İlçesinde Yangın Kontrol Altına Alındı

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Balıkesir'in Manyas ilçesinde Çakırca Mahallesi'nde çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Yangına müdahale için çok sayıda ekip ve araç sevk edildi.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde arazide çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Çakırca Mahallesi'ndeki arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı ekipler sevk edildi.

Yangına, 1 helikopter, 4 uçak, 10 arazöz???????, 1 iş makinesi ve 68 personelin yanı sıra belediyeye ait araçlarla müdahalede bulunuldu.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Rıdvan Tandoğan - Güncel
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