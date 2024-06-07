Balıkesir'in Gömeç ilçesinde denizde bir kişi ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Gömeç balıkçı barınağı önünde bir kişiyi hareketsiz gören vatandaşlar, durumu sahil güvenlik ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sahil güvenlik ekipleri, kişiyi kıyıya çıkardı.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Göktürk Polat (34) olduğu öğrenilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Engelli olduğu ve yaşamını tekerlekli sandalyeyle sürdürdüğü belirtilen Polat'ın cenazesi, Gömeç Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Polat'ın ölüm nedeni araştırılıyor.