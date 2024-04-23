Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli'yi Ziyaret Etti
Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti yönetimi, Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli'yi ziyaret etti. Ziyarette kentin sorunları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu ve gazeteciler cemiyetinin çalışmaları hakkında bilgi verildi. Başkan Şehirli, gazetecilere kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi konusunda önemli görevler düştüğünü belirtti.
Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti yönetimi, Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli'yi ziyaret etti.
Cemiyet Başkanı Ramazan Demir ve yönetim kurulu üyeleri, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Altıeylül Belediye Başkanı seçilen Hakan Şehirli'ye makamında ziyarette bulundu.
Kentin sorunları hakkında görüş alışverişinde bulunan gazeteciler, Başkan Şehirli'ye cemiyet olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Şehirli de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi konusunda gazetecilere önemli görevler düştüğünü belirtti.
Ziyarette, Cemiyet Başkanı Demir, Başkan Hakan Şehirli'ye gazeteciler cemiyeti yayınlarından "Balıkesir Basın Tarihi" adlı kitabı hediye etti.