Balıkesir'deki Mühimmat Fabrikası Patlaması Davasında İlk Duruşma

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde 11 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı mühimmat fabrikasındaki patlamaya ilişkin hakkında dava açılan 2'si tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Cem Y. ile Serkan B, tutuksuz sanıklar Hulusi Yağız A. ve Murad B, olayda hayatını kaybedenlerin yakınları, yaralananlar ve taraf avukatları katıldı.

Sanıkların kusur durumuna ilişkin bilirkişi heyet raporu aldırıldığını ifade eden mahkeme başkanı, raporu okudu.

Beyanda bulunan bazı müştekiler ise şikayetlerinin devam ettiğini belirtti.

Tanıkların dinlendiği duruşmada tutuklu sanıklar Cem Y. ile Serkan B, tahliye talebinde bulundu.

İki sanığın tutukluluğunun devamına, varsa tevsii tahkikat taleplerinin bildirilmesine, yoksa da esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için dosyanın Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığına tevdi edilmesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı temmuz ayına erteledi.

İddianameden

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde 24 Aralık 2024'te patlayıcı üretilen mühimmat fabrikasının kapsül üretimi yapılan bölümünde meydana gelen patlama ve çökme nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı. Olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında Cem Y, Serkan B. ile Hulusi Yağız A. tutuklanmış, Murad B. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Fabrikada iş sağlığı ve güvenliği müdürü olarak görev yapan tutuklu sanık Hulusi Yağız A, 21 Mart'taki duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, 4 sanık hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

İddianamedeki bilirkişi raporunda, patlamanın sebebinin tam olarak belirlenemeyen bir nedenle üretimi tamamlanmış ürünlerin istiflendiği ve patlama çukuruna denk gelen yerde meydana geldiğinin tespit edildiği belirtilmişti.