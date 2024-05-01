Balıkesir'de Yangında 90 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti
Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 90 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti. Yangının elektrik tesisatından çıktığı belirlendi.
Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 90 yaşındaki yaşlı adam yaşamını yitirdi.
İlçeye bağlı kırsal Karacalar Mahallesi'nde Ali Çalı'nın yalnız yaşadığı evden yükselen dumanı gören komşuları, alevlere ilk müdahaleyi yaptı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.
Dumandan etkilenen Çalı, evden çıkarılarak Savaştepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Çalı, müdahaleye rağmen kurtarılmadı.
Alevler ise itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangının, elektrik tesisatından çıktığı belirlendi.