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70 yaşındaki adam uyuşturucu operasyonunda tutuklandı

70 yaşındaki adam uyuşturucu operasyonunda tutuklandı
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Balıkesir'de ormanlık alanda Hint keneviri ekildiğini öğrenen ekipler, yapılan baskında 70 yaşındaki M.Z.'yi gözaltına aldı. Şahıs çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Sarıbeyler Mahallesi'nde ormanlık alana M.Z. (70) tarafından Hint keneviri ekildiği bilgisine ulaştı. Şüphelinin adresine yapılan baskında, 700 gram kubar esrar, 42 kök Hint keneviri bitkisi, ruhsatsız tüfek ve 26 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.Z, jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

70 yaşındaki adam uyuşturucu operasyonunda tutuklandı

Kaynak: AA / Alper Çobanoğlu - Güncel

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