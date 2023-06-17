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Balıkesir'de trafik kazası: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Balıkesir'de trafik kazası: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

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Balıkesir'de kontrolden çıkan hafif ticari araç bariyerlere çarptı. Kazada 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

İzmir'den İstanbul yönüne giden Yakup Mergen idaresindeki 06 EZ 2032 plakalı hafif ticari araç, İstanbul- İzmir Otoyolu'nun Savaştepe ilçesine bağlı Mecidiye Mahallesi yakınlarında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarptı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada araçtaki Saniye Mergen (58), Rojin Akın (20), Leyla Kılıç (30), Aysun Kılıç (6) ve 2 yaşındaki Feride Naz Kılıç yaralandı. Ambulanslarla Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Feride Naz Kılıç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Alper Çobanoğlu - Güncel

Balıkesir İstanbul Tragger İzmir Güncel Haberler

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