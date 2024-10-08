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Balıkesir'de Tarım Müdürü Vekili Cinayeti: Selçuk Aydoğan Tutuklandı

Balıkesir'de Tarım Müdürü Vekili Cinayeti: Selçuk Aydoğan Tutuklandı
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Balıkesir'in Marmara ilçesinde Tarım ve Orman Müdür Vekili Murat Yakupoğlu'nu öldüren Selçuk Aydoğan, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Balıkesir'in Marmara ilçesi Tarım ve Orman Müdür Vekili Murat Yakupoğlu'nu makamında vurarak öldüren Selçuk Aydoğan (42), jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Aydoğan, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Marmara Adası'ndan jandarma botuyla Erdek ilçesi Narlı Mahallesi Limanı'na getirilen Selçuk Aydoğan, buradan Bandırma Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü.

Haber-Kamera: Hatice DAĞLI/BANDIRMA (Balıkesir),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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