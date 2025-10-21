Balıkesir'de Sis Nedeniyle Görüş Mesafesi Düştü
Balıkesir'de özellikle Sındırgı ilçesinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Sürücüler ana yollarda zorluk yaşarken, trafik ekipleri dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.
Balıkesir'de etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Özellikle Sındırgı ilçesinde gece saatlerinde etkili olan soğuk hava, sabah yerini sise bıraktı.
Görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü bölgedeki sürücüler, ana yollarda ilerlemekte güçlük çekti, trafik ekipleri dikkatli olunması yönünde uyarılarda bulundu.
Yoğun sis, dronla da görüntülendi.
Kaynak: AA / Murat Seyman - Güncel