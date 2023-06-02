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Balıkesir'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Balıkesir'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Güncel Haberler

Balıkesir'in Savaştepe ve Sındırgı ilçelerinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından akşam saatlerinde Savaştepe ve Sındırgı ilçe merkezinde yoğun sağanak görüldü. Sağanak nedeniyle kentteki yollarda su birikintileri oluştu. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. İlçe belediye ve itfaiye ekipleri yağış nedeniyle vatandaşların olumsuz bir durum yaşamaması için çalışmalarını sürdürüyor. Polis ve jandarma ekipleri de sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Balıkesir'in Savaştepe ve Sındırgı ilçelerinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından akşam saatlerinde Savaştepe ve Sındırgı ilçe merkezinde yoğun sağanak görüldü.

Sağanak nedeniyle kentteki yollarda su birikintileri oluştu. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

İlçe belediye ve itfaiye ekipleri yağış nedeniyle vatandaşların olumsuz bir durum yaşamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Polis ve jandarma ekipleri de sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: AA / Alper Çobanoğlu - Güncel

Savaştepe Balıkesir Sındırgı Güncel Haberler

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