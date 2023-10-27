Balıkesir'de otomobil kazası: Yabancı uyruklu 5 kişi yaralandı
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Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin başka bir otomobile çarpması sonucu yabancı uyruklu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.
Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde bir otomobilin, başka bir otomobile çarpması sonucu yaralanan yabancı uyruklu 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
İstanbul- İzmir Otoyolu'nda, Mecidiye Mahallesi yakınında İstanbul yönüne seyreden Ö.S. (43) idaresindeki 64 ABT 28 plakalı otomobil, aynı yöne giden S.R'nin (51) kullandığı 35 MJ 981 plakalı otomobile arkasından çarptı.
S.R. yönetimindeki araçta bulunan Suriye uyruklu A.A. (44), S.Y. (23), H.S. (16), C.S. (6) ve C.M'nin (28) yaralandığı kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
İlk müdahalelerinin ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesinde tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.