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Balıkesir'de otomobil kazası: Yabancı uyruklu 5 kişi yaralandı

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin başka bir otomobile çarpması sonucu yabancı uyruklu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.